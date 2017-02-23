Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Число наблюдателей в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе будет увеличено
В мире
RSS
Число наблюдателей в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе будет увеличено
Скачать Поделиться

23 Февраля 2017 19:05

Число наблюдателей в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе будет увеличено

Об этом заявил глава МИД Австрии, председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам Себастьяна Курца, организация намерена укрепить и технический потенциал миссии, а также увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Курц призвал не нарушать минские договоренности, а также предоставить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к нуждающимся в помощи мирным жителям. Напомним, в последнее время ситуация в Донбассе обострилась.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =