Численность населения Китая к 2020 году составит примерно миллиард 420 миллионов

7 Февраля 2017 19:08

Ожидается, что среднегодовой прирост будет около 6 % в год. Несколько лет назад Китай столкнулся с проблемой стремительного старения населения. Тогда власти смягчили правила получения разрешения на второго ребенка. Кроме того, в Поднебесной существует и проблема гендерной диспропорции - мужчин в стране гораздо больше. Всего же в Китае свыше 65 % - трудоспособное население в возрасте от 16 до 60 лет.