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Численность населения Китая к 2020 году составит примерно миллиард 420 миллионов
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7 Февраля 2017 19:08

Численность населения Китая к 2020 году составит примерно миллиард 420 миллионов

Ожидается, что среднегодовой прирост будет около 6 % в год. Несколько лет назад Китай столкнулся с проблемой стремительного старения населения. Тогда власти смягчили правила получения разрешения на второго ребенка. Кроме того, в Поднебесной существует и проблема гендерной диспропорции - мужчин в стране гораздо больше. Всего же в Китае свыше 65 % - трудоспособное население в возрасте от 16 до 60 лет.
  

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