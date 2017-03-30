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Четверо сотрудников аэропорта Монреаля не прошли проверку благонадежности
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31 Марта 2017 07:12

Четверо сотрудников аэропорта Монреаля не прошли проверку благонадежности

Их подозревают в радикализме. За одним из них канадская полиция следит уже несколько лет. Другой публиковал в соцсетях призывы повторить парижские теракты и делал репосты материалов "Исламского государства". Все они отстранены от работы. Руководство аэропорта Монреаля поторопилось заверить, что безопасности пассажиров ничто не угрожает.

  

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