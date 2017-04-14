Чета Трампов отпраздновала свою первую Пасху в Белом доме

18 Апреля 2017 08:05

На Южной лужайке у резиденции американского президента состоялась традиционная церемония катания яиц. Не обошлось на пасхальной церемонии без небольшого конфуза. Во время исполнения гимна президент задумался и забыл положить руку на сердце. Однако после того как его "незаметно" коснулась жена, он тут же исправился.