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Чета Трампов отпраздновала свою первую Пасху в Белом доме
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18 Апреля 2017 08:05

Чета Трампов отпраздновала свою первую Пасху в Белом доме

На Южной лужайке у резиденции американского президента состоялась традиционная церемония катания яиц. Не обошлось на пасхальной церемонии без небольшого конфуза. Во время исполнения гимна президент задумался и забыл положить руку на сердце. Однако после того как его "незаметно" коснулась жена, он тут же исправился.

  

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