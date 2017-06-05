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Черногория сегодня официально вступает в НАТО
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5 Июня 2017 12:07

Черногория сегодня официально вступает в НАТО

Церемония передачи документов состоится в Госдепартаменте США. В ней примут участие премьер-министр балканского государства Душко Маркович и генсек альянса Йенс Столтенберг вместе с заместителем американского госсекретаря по политическим вопросам Томасом Шенноном.

Еще одна церемония запланирована на послезавтра в штаб-квартире организации в Брюсселе. На ней будет присутствовать черногорский президент Филип Вуянович. После завершения процедуры Черногория официально станет 29-м союзником в альянсе.

  

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