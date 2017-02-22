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Через 7 лет армия Германии достигнет почти 200 тысяч военнослужащих
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22 Февраля 2017 08:06

Через 7 лет армия Германии достигнет почти 200 тысяч военнослужащих

Об этом говорится в заявлении министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен. Военные расходы в целом будут достигать около одного миллиарда долларов в год. Берлин планирует привлечь в армию порядка тысячи гражданских специалистов. И все из-за угрозы безопасности, как внутри Германии, так и на международной арене.

  

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