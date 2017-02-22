Через 7 лет армия Германии достигнет почти 200 тысяч военнослужащих

22 Февраля 2017 08:06

Об этом говорится в заявлении министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен. Военные расходы в целом будут достигать около одного миллиарда долларов в год. Берлин планирует привлечь в армию порядка тысячи гражданских специалистов. И все из-за угрозы безопасности, как внутри Германии, так и на международной арене.