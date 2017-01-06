Чехию засыпает снегом

5 Января 2017 07:15

Грузовики застревают в сугробах, поезда сходят с рельсов. Дорожные рабочие просят по возможности не выезжать на машинах. Сильные снегопады не прекращались даже ночью. За последние сутки в Чехии выпало около 50 сантиметров снега. Непогода и последствия аварий осложнили въезд в Прагу.