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Чехия идет наперекор договоренностям ЕС
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6 Июня 2017 09:03

Чехия идет наперекор договоренностям ЕС

Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении мигрантов в рамках Евросоюза. Об этом сообщает "Дойче Вэле". Чешское правительство решило до сентября больше не принимать беженцев, потому как разработанная ЕС система не работает. Кроме того, ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе. Отметим, проект Евросоюза, по которому для стран-участников установлены квоты на прием мигрантов, должен завершиться именно в сентябре.

  

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