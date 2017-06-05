Чехия идет наперекор договоренностям ЕС

6 Июня 2017 09:03

Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении мигрантов в рамках Евросоюза. Об этом сообщает "Дойче Вэле". Чешское правительство решило до сентября больше не принимать беженцев, потому как разработанная ЕС система не работает. Кроме того, ситуация с безопасностью изменилась после последних терактов в Европе. Отметим, проект Евросоюза, по которому для стран-участников установлены квоты на прием мигрантов, должен завершиться именно в сентябре.