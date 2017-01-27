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"Часы Судного дня"
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27 Января 2017 21:29

"Часы Судного дня"

Кстати, организаторы проекта "Часы Судного дня" также посчитали избрание Дональда Трампа президентом США знаком приближающегося апокалипсиса. Накануне ученые перевели стрелки устройства на 30 секунд вперед. Теперь часы показывают без двух с половиной минут полночь. Ближе к концу света стрелки "Часов Судного дня" находились лишь в 1953, когда арсеналы США и СССР пополнились термоядерными бомбами. По словам авторов проекта, американских ученых-атомщиков, причиной для перевода часов стали воинственная риторика Дональда Трампа, рост национализма и неспособность мировых лидеров разрешить нестабильную политическую ситуацию на планете.

  

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