27 Января 2017 21:29

Кстати, организаторы проекта "Часы Судного дня" также посчитали избрание Дональда Трампа президентом США знаком приближающегося апокалипсиса. Накануне ученые перевели стрелки устройства на 30 секунд вперед. Теперь часы показывают без двух с половиной минут полночь. Ближе к концу света стрелки "Часов Судного дня" находились лишь в 1953, когда арсеналы США и СССР пополнились термоядерными бомбами. По словам авторов проекта, американских ученых-атомщиков, причиной для перевода часов стали воинственная риторика Дональда Трампа, рост национализма и неспособность мировых лидеров разрешить нестабильную политическую ситуацию на планете.