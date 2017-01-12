"Чарльстонского стрелка" в США приговорили к смертной казни

11 Января 2017 07:03

Юного убийцу-расиста Дилана Руфа приговорили к смерти за расстрел девятерых афроамериканцев в церкви в Южной Каролине в 2015 году. Совещание присяжных длилось три часа. Обвиняемый выслушал вердикт молча и в своем последнем слове не просил о снисхождении. Однако его адвокаты заявили, что судебная процедура не заканчивается приговором и дело будет ещё очень долгим. Дилан Руф - первый в США подсудимый, кого приговорили к смертной казни за преступление на основе расовой ненависти.