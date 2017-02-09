Cегодня вечером в Берлине открывается Международный кинофестиваль

9 Февраля 2017 15:06

Значимое событие в мире кинематографа: сегодня вечером в Берлине открывается Международный кинофестиваль. Заканчиваются последние приготовления. В основную конкурсную программу 67-го форума вошли 24 фильма. Основное внимание - авторскому кино. В рамках Берлинале также будет работать кинорынок. Каждый год фестиваль привлекает сотни тысяч зрителей. В этом году он проходит в условиях повышенных мер безопаcности. Продлится форум 10 дней. Награда для лучших фильмов - статуэтка в виде золотого медведя. Есть также приз "Серебряный медведь".