В мире
3 Мая 2017 07:03
Cегодня пройдут теледебаты кандидатов в президенты Франции
Теледебаты кандидатов в президенты Франции - экс-министра экономики страны, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - пройдут сегодня (за четыре дня до второго тура выборов главы государства). Накануне французские СМИ сообщили, что Макрон заявил о готовности покинуть дебаты после первого получаса, если "будет служить боксерской грушей для Ле Пен". Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно данным соцопросов, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60 % голосов избирателей против 40 %.
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