Бундестаг одобрил частичный запрет никаба

28 Апреля 2017 09:09

Нижняя палата парламента Германии проголосовала за законопроект, который запрещает носить полностью закрывающую тело и лицо мусульманскую одежду. Нововведение направлено на обеспечение безопасности. Коснется оно госслужащих, судей и военных. Закон также требует, чтобы женщины показывали свое лицо во время проверок личности. Теперь решение за верхней палатой. Если закон будет принят, Германия станет пятой европейской страной, которая запретит ношение бурок и никаба. Ограничения уже действуют во Франции, Бельгии, Нидерландах и Болгарии.