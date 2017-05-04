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Букингемский дворец экстренно созвал сотрудников королевских резиденций
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4 Мая 2017 08:05

Букингемский дворец экстренно созвал сотрудников королевских резиденций

“Дейли Мейл” сообщает, что в Букингемский дворец экстренно созваны сотрудники королевских резиденций со всей Великобритании. СМИ заявляют, что причины внезапной встречи неизвестны. Источники отмечают ее необычность. Новость вызвала среди жителей Туманного Альбиона беспокойство. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.

  

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