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Брюссель открыто поддерживает террористов
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13 Июня 2017 07:07

Брюссель открыто поддерживает террористов

Такое громкое заявление сделал премьер-министр Венгрии. Чрезмерная лояльность по отношению к мигрантам, неразборчивость в предоставлении статуса беженца, а также пренебрежение мерами безопасности и недостаточная защита границ - все это, по мнению Виктора Орбана, только на руку боевикам.

Обвинила Евросоюз в финансовом шантаже и Варшава. По словам главы польского МИДа, Брюссель не имеет права связывать вопросы приема мигрантов и субсидирования стран. ЕС пригрозил штрафом Варшаве и другим странам за отказ принимать беженцев.

  

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