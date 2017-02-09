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Брюссель этой ночью погрузился во тьму
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10 Февраля 2017 08:04

Брюссель этой ночью погрузился во тьму

В бельгийской столицы без электричества остались три коммуны, в которых проживают около двухсот тысяч человек. Причиной ЧП стал технический сбой на одной из подстанций города. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.

  

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