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British Airways устранила все последствия глобального компьютерного сбоя
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28 Мая 2017 15:02

British Airways устранила все последствия глобального компьютерного сбоя

Авиакомпания British Airways устранила все последствия глобального компьютерного сбоя. Руководство перевозчика заявляет, что сегодня почти все рейсы в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик выполнят по расписанию. Правда, не исключены и новые сбои. Часть пассажиров, возможно, будет вынуждена лететь без багажа. В Хитроу утром образовались большие очереди. Всем десяткам тысяч пассажиров, у которых вчера не было возможности вылететь из Лондона, неудобства обещают компенсировать авиабилетами или же их денежным эквивалентом. По словам руководства, причиной неполадок стала не хакерская атака. Сбой вызвали проблемы с электроснабжением. 

  

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