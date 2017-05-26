28 Мая 2017 15:02

Авиакомпания British Airways устранила все последствия глобального компьютерного сбоя. Руководство перевозчика заявляет, что сегодня почти все рейсы в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик выполнят по расписанию. Правда, не исключены и новые сбои. Часть пассажиров, возможно, будет вынуждена лететь без багажа. В Хитроу утром образовались большие очереди. Всем десяткам тысяч пассажиров, у которых вчера не было возможности вылететь из Лондона, неудобства обещают компенсировать авиабилетами или же их денежным эквивалентом. По словам руководства, причиной неполадок стала не хакерская атака. Сбой вызвали проблемы с электроснабжением.