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Британцы рискуют встретить Новый год в терминалах
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31 Декабря 2016 12:08

Британцы рискуют встретить Новый год в терминалах

Два крупнейших аэропорта Соединенного Королевства - Гатвик и Хитроу - отменили более сотни рейсов из-за переохлажденного тумана. Он мгновенно превращает поверхность в лед. Представители воздушных гаваней не утешают, а говорят, что, скорее всего, отмена авиарейсов будет  продолжаться. 

 

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