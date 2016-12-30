Британцы рискуют встретить Новый год в терминалах

31 Декабря 2016 12:08

Два крупнейших аэропорта Соединенного Королевства - Гатвик и Хитроу - отменили более сотни рейсов из-за переохлажденного тумана. Он мгновенно превращает поверхность в лед. Представители воздушных гаваней не утешают, а говорят, что, скорее всего, отмена авиарейсов будет продолжаться.