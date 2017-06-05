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Британцы почтили память погибших во время теракта на лондонском мосту
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6 Июня 2017 15:04

Британцы почтили память погибших во время теракта на лондонском мосту

В 13:00 по минскому времени в скорбном молчании замерли все города Соединенного Королевства. На зданиях приспущены государственные флаги. Вторник официально объявлен в стране днем траура. Напомним, в результате субботнего нападения в столице Великобритании погибли 7 человек, около полусотни ранены. Террористы ликвидированы.

  

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