Британцы почтили память погибших во время теракта на лондонском мосту

6 Июня 2017 15:04

В 13:00 по минскому времени в скорбном молчании замерли все города Соединенного Королевства. На зданиях приспущены государственные флаги. Вторник официально объявлен в стране днем траура. Напомним, в результате субботнего нападения в столице Великобритании погибли 7 человек, около полусотни ранены. Террористы ликвидированы.