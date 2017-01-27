27 Января 2017 21:23

Британский премьер Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, который посетил Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа. Глава кабмина Соединенного Королевства обсудила с американским лидером борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.



Также Мэй заявила, что Великобритания и США не будут возвращаться к провальной политике вмешательства в дела других государств. Особое внимание политики уделили отношениям Лондона и Вашингтона с Москвой. Как сообщают американские СМИ, Тереза Мэй предостерегла Дональда Трампа от сближения с Россией, призвав Запад взаимодействовать с этой страной с позиции силы. Ранее новый хозяин Белого дома выразил уверенность, что ему удастся поладить с Владимиром Путиным. А буквально несколько часов назад советник Президента США Келлиэнн Конуэй рассказал журналистам, что Вашингтон рассматривает возможность отмены антироссийских санкций. В то же время резкое похолодание наблюдается в отношениях США и Мексики.

Сегодня стало известно, что Дональд Трамп намерен ввести 20-процентный налог на товары из латиноамериканской страны, а полученные деньги направить на строительство стены вдоль границы с Мексикой.