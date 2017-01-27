27 Января 2017 21:23
Британский премьер Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, который посетил Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа
Британский премьер Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, который посетил Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа. Глава кабмина Соединенного Королевства обсудила с американским лидером борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.
Также Мэй заявила, что Великобритания и США не будут возвращаться к провальной политике вмешательства в дела других государств. Особое внимание политики уделили отношениям Лондона и Вашингтона с Москвой. Как сообщают американские СМИ, Тереза Мэй предостерегла Дональда Трампа от сближения с Россией, призвав Запад взаимодействовать с этой страной с позиции силы. Ранее новый хозяин Белого дома выразил уверенность, что ему удастся поладить с Владимиром Путиным. А буквально несколько часов назад советник Президента США Келлиэнн Конуэй рассказал журналистам, что Вашингтон рассматривает возможность отмены антироссийских санкций. В то же время резкое похолодание наблюдается в отношениях США и Мексики.
Сегодня стало известно, что Дональд Трамп намерен ввести 20-процентный налог на товары из латиноамериканской страны, а полученные деньги направить на строительство стены вдоль границы с Мексикой.