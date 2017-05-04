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Британские спецслужбы выявили 350 человек, которые воевали на стороне боевиков в Сирии
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5 Мая 2017 19:04

Британские спецслужбы выявили 350 человек, которые воевали на стороне боевиков в Сирии

Британские спецслужбы выявили по меньшей мере 350 человек, которые воевали на стороне боевиков в Сирии и вернулись в Королевство. Теперь они представляют потенциальную террористическую угрозу. Информацию распространила газета The Times. Масштаб проблемы огромен: для установления круглосуточного наблюдения за одним человеком требуется до 30 агентов. Более того, вернувшихся на родину боевиков невозможно привлечь к ответственности. Данные об их деятельности получены из секретных источников, которые к рассмотрению в суде не принимаются.

  

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