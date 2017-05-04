Британские спецслужбы выявили 350 человек, которые воевали на стороне боевиков в Сирии

5 Мая 2017 19:04

Британские спецслужбы выявили по меньшей мере 350 человек, которые воевали на стороне боевиков в Сирии и вернулись в Королевство. Теперь они представляют потенциальную террористическую угрозу. Информацию распространила газета The Times. Масштаб проблемы огромен: для установления круглосуточного наблюдения за одним человеком требуется до 30 агентов. Более того, вернувшихся на родину боевиков невозможно привлечь к ответственности. Данные об их деятельности получены из секретных источников, которые к рассмотрению в суде не принимаются.