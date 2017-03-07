Британские мужчины решили показать силу своих чувств к любимым девушкам на соревновании

7 Марта 2017 12:14

Х чемпионат по переносу жен прошел в Соединенном Королевстве в канун Международного женского дня. Мужчина должен преодолеть полосу препятствий в 380 метров с девушкой на плечах. Главное правило турнира, чтобы милая сердцу дама была не младше 17 лет, а вес ее был больше 50-ти килограммов. Если девушка легче - нужен утяжелитель, например, рюкзак. За безопасность жены, конечно же, отвечает муж. За каждое падение вычитаются 15 секунд. Приз состязаний - бочонок эля. Победили в итоге Джек Маккендрик и Кирсти Джонс из Уэльса. Пара добралась до финиша за 10 минут.