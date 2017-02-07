Британские депутаты сегодня проведут финальное голосование по запуску выхода из ЕС

8 Февраля 2017 07:12

Парламент Шотландии проголосовал против запуска Brexit. При этом голосование не будет иметь никаких последствий, для 50-ой статьи Лиссабонского договора требуется только одобрение британского парламента. Ранее Палата общин Великобритании приняла законопроект о начале выхода из Евросоюза. Сегодня пройдет итоговое голосование, после чего документ рассмотрит Палата лордов. Осенью Первый министр Шотландии Никола Старджен предупреждала, что Эдинбург может отделиться от Лондона еще до Brexit, и обещала инициировать референдум по этому вопросу.