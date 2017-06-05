Британская полиция задержала 11 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне

5 Июня 2017 12:03

По данным Скотланд-Ярда, исполнители атаки действовали самостоятельно, но правоохранители проверяют все связи и контакты подозреваемых.

Сегодня премьер-министр проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета "Кобра", чтобы обсудить дальнейшие действия в ответ на теракт. Парламентские выборы в Великобритании состоятся в этот четверг, как и было запланировано, отметила Тереза Мэй.

Напомним, поздно вечером 3 июня террористы на автомобиле совершили наезд на пешеходов в Лондоне, а затем напали с ножами на прохожих. В результате семь человек погибли, ведется их опознание, еще около полусотни госпитализированы. Террористы ликвидированы. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

Сегодня вечером в британской столице пройдет панихида в память погибших в результате двойного теракта.