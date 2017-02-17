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Британская полиция подозревает 5 подростков в терроризме
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21 Февраля 2017 12:05

Британская полиция подозревает 5 подростков в терроризме

Британская полиция задержала пятерых подростков. Парням от 15-ти до 19-ти лет - их подозревают в терроризме. Скотленд-Ярду удалось выяснить, что молодые люди планировали покинуть страну и присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство". В квартирах задержанных прошли обыски. Сейчас подростков допрашивает полиция.

  

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