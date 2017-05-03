В мире
3 Мая 2017 12:12
Британская королевская семья требует с двух французских таблоидов полтора миллиона евро компенсации за публикацию
Британская королевская семья требует с двух французских таблоидов полтора миллиона евро компенсации за публикацию, на которой супруга принца Уильяма Кейт была сфотографирована топлесс. Французский таблоид "Клоузер" и газета "Прованс" в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская была снята у плавательного бассейна. Фотографии сделали во время отдыха королевской четы во французском замке. Они гостили у двоюродного дяди принца - лорда Линли. Публикации тогда вызвали массовое возмущение в Великобритании, а британские СМИ принципиально их не публиковали.
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