Британская Консервативная партия лишилась абсолютного большинства в палате общин

9 Июня 2017 12:05

Британская Консервативная партия во главе с Терезой Мэй лишилась абсолютного большинства в палате общин. Это означает, что Тори придется искать партию для создания коалиции. Такой результат парламентских выборов стал провалом для консерваторов. Второе место у лейбористов. Их лидер Джереми Корбин призвал главу правительства уйти в отставку.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: "Люди решили для себя: хватит мер жесткой экономии, хватит сокращений расходов на социальную сферу, хватит слабого финансирования здравоохранения, слабого финансирования школ и образования в целом! При нынешней ситуации мы даже не можем предоставить молодежи возможности, которых она заслуживает в нашем обществе".

Премьер-министр королевства уходить никуда не намерена. В эти минуты Тереза Мэй выступает с заявлением по итогам выборов. По мнению политологов, глава правительства, которая инициировала выборы, чтобы укрепить позиции партии и свои собственные, погрузила страну в период еще большей неопределенности.