Бриллиантовые серьги продали на аукционе за рекордную сумму

17 Мая 2017 07:11

На аукционе "Сотбис" в Женеве за рекордную сумму продали бриллиантовые серьги почти в 16 карат каждая. Неизвестный покупатель из Азии отдал за них 57 миллионов долларов. Однако эта сумма оказалась значительно ниже первоначальных оценок: за лот специалисты ожидали выручить 70 миллионов. Оба камня без изъянов были добыты в шахтах ЮАР. Серьги называют "Апполон и Артемида". Их единственное отличие - цвет: бриллиант "Артемида" розовый, а "Аполлон" голубой.