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Бриллиантовые серьги продали на аукционе за рекордную сумму
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17 Мая 2017 07:11

Бриллиантовые серьги продали на аукционе за рекордную сумму

На аукционе "Сотбис" в Женеве за рекордную сумму продали бриллиантовые серьги почти в 16 карат каждая. Неизвестный покупатель из Азии отдал за них 57 миллионов долларов. Однако эта сумма оказалась значительно ниже первоначальных оценок: за лот специалисты ожидали выручить 70 миллионов. Оба камня без изъянов были добыты в шахтах ЮАР. Серьги называют "Апполон и Артемида". Их единственное отличие - цвет: бриллиант "Артемида" розовый, а "Аполлон" голубой.

  

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