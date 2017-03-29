Brexit стартовал

29 Марта 2017 19:04

Британский премьер Тереза Мэй подписала официальное уведомление о начале процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

В письме, адресованном главе Европейского совета Дональду Туску, говорится, что Лондон применяет 50-ю статью Лиссабонского договора. Она позволяет любому государству покинуть ЕС. Согласно этой статье, у Лондона и Брюсселя есть два года, чтобы прийти к соглашению об условиях Brexit. Как ранее отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Великобритании придется заплатить Евросоюзу около 60 миллиардов евро. Как отметила Тереза Мэй, после окончания процедуры выхода Туманный Альбион покинет единый рынок ЕС, выйдет из-под юрисдикции Европейского суда и введет новые правила контроля за мигрантами. Также премьер заявила, что в результате Brexit большие полномочия получат власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Наша цель - обеспечить гладкий и упорядоченный Brexit. Мы намерены достичь договоренности с ЕС о формате нашего будущего партнерства в течение двух лет, а затем поэтапно реализовывать это соглашение".

Дональд Туск, председатель Европейского совета: "Вот оно... Шесть страниц... Уведомление от премьер-министра Мэй, запускающее 50-ю статью. Нет причины притворяться, что это счастливый день для Брюсселя или для Лондона. Тем более, большинство европейцев и почти половина британцев выступают за то, чтобы мы были вместе".

И сегодня у стен Вестминстерского дворца прошла очередная акция протеста против выхода Великобритании из ЕС. Напомним, по итогам прошлогоднего референдума о Brexit разрыв между сторонниками и противниками Евросоюза составил всего несколько процентов. При этом жители Шотландии и Северной Ирландии отвергли Brexit. Накануне на фоне запуска 50-й статьи Лиссабонского договора шотландский парламент высказался за проведение нового референдума о независимости от Великобритании.