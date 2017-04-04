В мире
4 Апреля 2017 19:12
Brexit - самая большая потеря суверенитета Британии
Такое мнение высказал новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В ходе выступления в европарламенте он подчеркнул: "Если мы не сделаем Европу полноценным игроком на мировой сцене, мы все по отдельности станем мячами для других игроков". По словам Штайнмайера, заблуждением является тот факт, что при помощи выхода из ЕС можно установить полный контроль над своей страной. Он назвал безответственным убеждать людей в том, что европейская страна - одна или вне ЕС - будет иметь больше влияния и возможностей для реализации экономических интересов.
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