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7 Марта 2017 08:03

Brexit нанесет удар по третьему миру

По мнению аналитиков, правительство Великобритании уделяет недостаточно внимания бедным странам, которые зависят от Туманного Альбиона. Это, прежде всего, касается создания рабочих мест и сокращения бедности. Кроме того, в ходе дискуссий парламентариев Королевства серьезно игнорируется негативное влияние Brexit на экономику развивающихся стран. В случае заключения соглашений о свободной торговле, те могут оказаться в проигрышном положении перед такими крупными конкурентами как Бразилия, Индия или Китай.