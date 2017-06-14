Бой столетия может пройти уже 26 августа в Лас-Вегасе

15 Июня 2017 09:09

Бой столетия может пройти уже 26 августа. Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвэзер будет драться с чемпионом UFC Конором МакГрегором в боксерском поединке в среднем весе в Лас-Вегасе. Дату и анонс боя американец выложил в своем Instagram и Twitter, с сообщением: "Это официально". Между тем ирландский чемпион сказал о том, что борьба за бой еще идет. Сообщается, что каждый из соперников может заработать по $100 млн.