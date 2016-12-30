Бортовой компьютер остановил смертоносный грузовик на рождественском базаре в Берлине

29 Декабря 2016 09:12

Эксперты установили, что сработавшая автоматика тормозной системы позволила избежать еще больших жертв во время атаки 19 декабря. Тогда погибли 12 человек, около 50 пострадали. Ответственность взяло на себя "Исламское государство". Водителя ликвидировали в Италии спустя несколько дней. А накануне в Германии задержали его вероятного сообщника - 40-летнего гражданина Туниса.