Большой рождественский фестиваль пришел в российскую столицу

29 Декабря 2016 21:39

Жителям Москвы и многочисленным туристам предлагают погрузиться в атмосферу бесконечных карнавалов. Здесь развлечения на любой вкус. Можно прокатиться со 100-метровой ледяной горки, согреться глинтвейном, написать свои мечты на "дереве желаний", увидеть самую большую в мире елочную игрушку. Праздничным настроением зарядилась и Дарья Белоусова-Петровская.

Любовь, здоровье, интересная работа и мирное небо над головой - загадывать желания накануне Нового года уже стало доброй традицией. Надо только успеть написать его на волшебной ленточке и повесить на дерево желаний, и оно обязательно исполнится.

К Новому году Москва готовится, как молодая барышня к выходу в свет. Вся сияет огнями, поражает красочным убранством и опьяняет гостей запахом праздничного глинтвейна.

А тех, кто любит напитки покрепче, угощают ароматным черным кофе. Брутальный кочегар готовит его по особому рецепту: на углях от локомотива, под микс тяжелого рока и русской балалайки.

Зима выдалась снежная и морозная - поэтому в тренде валенки. Эта обувь появилась более 300 лет назад и не теряет своей популярности и сегодня. Идеальный подарок под новогоднюю елку.

Елочная игрушка уже успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая светодиодная скульптура в мире. Диаметр шара 17 метров, а освещают его более 23 тысяч лампочек. Пока самый большой шар в мире молчит, но ближе к новогодним праздникам он будет исполнять известные новогодние хиты, а внутри организуют танцпол.

Отправиться в новогоднюю сказку можно будет до 8 января. Уличные спектакли, карнавалы, кулинарные мастер-классы, катки и ледяные горки - развлечения на любой вкус.