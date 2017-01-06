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Большинство американцев и британцев опасаются третьей мировой войны
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9 Января 2017 07:09

Большинство американцев и британцев опасаются третьей мировой войны

Большинство американцев и британцев (свыше 60%) опасаются третьей мировой войны. Об этом пишет газета "Индепендент" со ссылкой на опрос компании YouGov. Примерно такой же показатель во Франции и в Германии. На севере Европы риск начала войны видят 45% респондентов. При этом в наступление мира на планете в ближайшем будущем верят лишь 15%. Опрос проводился в девяти государствах.

 

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