В мире
1 Июня 2017 09:00
Боливию накрыли холода
В городе Ла-Пас побит температурный рекорд полувековой давности. Ноль градусов - местные жители шокированы и в спешке подбирают мало-мальски теплую одежду, а небольшой снегопад вызвал хаос на дорогах.
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