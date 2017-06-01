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Боливию накрыли холода
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1 Июня 2017 09:00

Боливию накрыли холода

В городе Ла-Пас побит температурный рекорд полувековой давности. Ноль градусов - местные жители шокированы и в спешке подбирают мало-мальски теплую одежду, а небольшой снегопад вызвал хаос на дорогах.
  

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