Более жесткие меры контроля в отношении мигрантов введут CША

28 Января 2017 09:16

Таким образом Вашингтон намерен исключить проникновение в страну радикальных исламистов. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Как сообщает администрация бывшего лидера Барака Обамы, за прошлый год США приняли около 10 тысяч сирийских переселенцев. Трамп также подписал документ, который является началом перестройки американских вооруженных сил.