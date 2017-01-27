В мире
28 Января 2017 09:16
Более жесткие меры контроля в отношении мигрантов введут CША
Таким образом Вашингтон намерен исключить проникновение в страну радикальных исламистов. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Как сообщает администрация бывшего лидера Барака Обамы, за прошлый год США приняли около 10 тысяч сирийских переселенцев. Трамп также подписал документ, который является началом перестройки американских вооруженных сил.
Другие новости
28.01.2017 15:05 / В мире Власти Барселоны решили ограничить поток туристов
28.01.2017 12:07 / В мире Население Германии достигло рекорда из-за притока беженцев
28.01.2017 12:02 / В мире Новые указы президента США
28.01.2017 09:19 / В мире Восточный мир встретил Новый Год по китайском календарю
28.01.2017 09:12 / В мире Власти Турции рассматривают возможность отказа от договора с Евросоюзом о мигрантах
27.01.2017 21:37 / В мире Эхо Второй мировой отозвалось в дате 27 января еще одним напоминанием
27.01.2017 21:29 / В мире "Часы Судного дня"
27.01.2017 21:23 / В мире Британский премьер Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, который посетил Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа
27.01.2017 15:13 / В мире Опубликованы кадры из аэропорта Новосибирска, где самолет занесло на посадке
27.01.2017 15:11 / В мире Трагедия на авиашоу в австралийском городе Перт
27.01.2017 12:10 / В мире Франсуа Фийон представил прокуратуре документы, подтверждающие, что его жена работала его помощником
27.01.2017 12:07 / В мире Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину полного освобождения от блокады
27.01.2017 12:05 / В мире Памятные мероприятия проходят в Аушвиц-Биркенау
27.01.2017 09:14 / В мире Китайский Новый год готовятся отметить во всем мире в ночь на субботу
27.01.2017 09:09 / В мире В Чили увеличивается число жертв крупных лесных пожаров
27.01.2017 09:06 / В мире Серьезное ДТП в Израиле
27.01.2017 09:01 / В мире Лондон надеется возобновить особые торговые связи с США
27.01.2017 08:08 / В мире Полиция Австрии провела крупную спецоперацию против исламистов