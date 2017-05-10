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Более полутора тысяч мигрантов выселены из лагеря беженцев в северной части Парижа
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10 Мая 2017 07:13

Более полутора тысяч мигрантов выселены из лагеря беженцев в северной части Парижа

Людей направили в специализированные центры, где им предоставят временное жилье. Расселенный лагерь находится на северной окраине Парижа, рядом с новым, но уже переполненным миграционным центром. В основном, там жили приезжие из Афганистана, Судана, Эритреи, которые стремятся переселиться в Европу.

 

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