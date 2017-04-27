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Более 70-ти человек пострадали в Македонии после драки в парламенте
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28 Апреля 2017 09:00

Более 70-ти человек пострадали в Македонии после драки в парламенте

Накануне вечером сторонники экс-премьера штурмом взяли здание после того, как новым спикером был избран этнический албанец. Сам он не пострадал. А вот инициатору назначения - лидеру оппозиции - досталось. Пришлось даже вызвать спецназ. Полиция едва сумела оттеснить протестующих от здания парламента с помощью шумовых гранат. Депутатов эвакуировали.  
  

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