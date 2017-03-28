Более 60% жителей Черногории выступают против вступления страны в НАТО

28 Марта 2017 19:07

Согласно опросам, даже те, кто одобряет присоединение к Альянсу, считают, что сначала об этом надо спросить на референдуме. Вступив в НАТО, в стране резко вырастут расходы на оборону. Накануне сенат США подержал проведение финального голосования по вступлению Черногории в Альянс. К настоящему моменту вступление одобрили 23 из 28 стран - членов НАТО. Это еще не сделали Канада, ФРГ, Нидерланды, Испания и Греция.