Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Более 60% жителей Черногории выступают против вступления страны в НАТО
В мире
RSS
Более 60% жителей Черногории выступают против вступления страны в НАТО
Скачать Поделиться

28 Марта 2017 19:07

Более 60% жителей Черногории выступают против вступления страны в НАТО

Согласно опросам, даже те, кто одобряет присоединение к Альянсу, считают, что сначала об этом надо спросить на референдуме. Вступив в НАТО, в стране резко вырастут расходы на оборону. Накануне сенат США подержал проведение финального голосования по вступлению Черногории в Альянс. К настоящему моменту вступление одобрили 23 из 28 стран - членов НАТО. Это еще не сделали Канада, ФРГ, Нидерланды, Испания и Греция.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =