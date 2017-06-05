Более 50 000 британцев вчера пришли на концерт в память о жертвах теракта в Манчестере

5 Июня 2017 09:00

Мероприятие началось с минуты молчания. И прошло под усиленной охраной полиции и служб безопасности. Никто из приглашенных артистов не отказался от выступления. На сцену вышла и Ариана Гранде, на концерте которой смертник взорвал бомбу. Мероприятие позволило Красному Кресту собрать более трех миллионов долларов пожертвований.