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Более 50 000 британцев вчера пришли на концерт в память о жертвах теракта в Манчестере
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5 Июня 2017 09:00

Более 50 000 британцев вчера пришли на концерт в память о жертвах теракта в Манчестере

Мероприятие началось с минуты молчания. И прошло под усиленной охраной полиции и служб безопасности. Никто из приглашенных артистов не отказался от выступления. На сцену вышла и Ариана Гранде, на концерте которой смертник взорвал бомбу. Мероприятие позволило Красному Кресту собрать более трех миллионов долларов пожертвований.

  

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