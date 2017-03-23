Более 200 нелегальных мигрантов погибли в Средиземном море

24 Марта 2017 12:04

Более 200 нелегальных мигрантов из стран Африки погибли в Средиземном море в результате крушения двух лодок. На борт спасательного судна были подняты тела 5 человек. Известно, что лодки подобного типа вмещают от 120 до 140 мигрантов каждая. Ливия давно стала крупнейшим перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов из Африки, которые направляются в Европу на поиски работы и лучшей жизни.