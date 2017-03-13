13 Марта 2017 19:05

Более 180 главарей "Исламского государства" ликвидировали в Мосуле правительственные силы Ирака вместе с международной коалицией. Об этом сообщил официальный представитель американского президента в коалиции Брет Макгурк. Оставшиеся под управлением боевиков части Мосула полностью окружены. Иракская армия также контролирует все дороги, ведущие из города. Напомним, операция по освобождению Мосула продолжается с октября при поддержке международной коалиции во главе с США. В конце января Багдад объявил о полном освобождении восточной части города.