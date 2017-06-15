Более 130 человек стали жертвами оползней после сильных проливных дождей в Бангладеш

15 Июня 2017 19:06

Местные власти опасаются, что число погибших может существенно возрасти. Доступ ко многим пострадавшим районам затруднен. От имени белорусского народа и себя лично Президент Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Бангладеш, родным и близким жертв масштабного наводнения и оползней. Поисково-спасательные работы продолжаются. Около 4 000 человек уже смогли эвакуировать и доставить в приюты.