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Более 120 человек пострадали в результате обрушения здания в Найроби
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14 Июня 2017 08:06

Более 120 человек пострадали в результате обрушения здания в Найроби

Продолжаются и поисково-спасательные работы на месте обрушения семиэтажного здания в столице Кении Найроби. По последним данным, пострадали более 120 человек, более 10 остаются под завалами. Накануне спасателям удалось найти живыми девочку и ее мать. Работы по спасению не прекращались даже ночью. За несколько часов до происшествия жильцы заметили трещины в стенах дома и сообщили об этом местным властям. Была организована срочная эвакуация, но позже дом все же рухнул.

  

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