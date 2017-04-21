22 Апреля 2017 12:22

Боевики радикального движения "Талибан" атаковали афганскую военную базу и убили полторы сотни человек. Перед нападением они переоделись в форму правительственной армии. Все произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой. Бой продолжался в течение всего дня. Число погибших может возрасти. Отметим, это самые большие жертвы при нападении на военную базу в Афганистане.