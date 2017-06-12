Главная>>В мире>>Боевики "Исламского государства" угрожают новыми терактами
В мире
RSS
Боевики "Исламского государства" угрожают новыми терактами
Скачать Поделиться

13 Июня 2017 09:09

Боевики "Исламского государства" угрожают новыми терактами

США, Россия, Европа, а также Австралия, Ирак, Иран, Сирия и Филиппины должны стать целями исламистов до окончания священного месяца Рамадан. Оно наступит 25 июня. Такое послание распространяется среди боевиков "Исламского государства". Кроме того, как удалось выяснить израильским спецслужбам, террористы разрабатывают начиненный взрывчаткой ноутбук для подрыва гражданских самолетов.  

Другие новости

ЧП во Франции Надзвычайнае здарэнне ў Францыі 12.06.2017 19:17 / В мире ЧП во Франции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =