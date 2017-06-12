Боевики "Исламского государства" угрожают новыми терактами

В мире
13 Июня 2017 09:09
Боевики "Исламского государства" угрожают новыми терактамиСША, Россия, Европа, а также Австралия, Ирак, Иран, Сирия и Филиппины должны стать целями исламистов до окончания священного месяца Рамадан. Оно наступит 25 июня. Такое послание распространяется среди боевиков "Исламского государства". Кроме того, как удалось выяснить израильским спецслужбам, террористы разрабатывают начиненный взрывчаткой ноутбук для подрыва гражданских самолетов.
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