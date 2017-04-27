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Боевики "Исламского государства" перемещаются из Сирии и Ирака на территорию Афганистана
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27 Апреля 2017 15:06

Боевики "Исламского государства" перемещаются из Сирии и Ирака на территорию Афганистана

Террористические группировки пытаются договориться - устранить имеющиеся противоречия и заключить союз. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. По его словам, слияние ИГ с "Аль-Каидой" несет в себе риск многократного роста террористической угрозы в мире, в том числе и для государств ОДКБ, объединяющей Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан.

  

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