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Боевики "Исламского государства" обстреляли сирийский город Дераа
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16 Февраля 2017 15:14

Боевики "Исламского государства" обстреляли сирийский город Дераа

Сейчас в Организации Объединенных Наций особенно обеспокоены ситуацией в районе сирийского южного города Дераа. Боевики "Исламского государства" обстреляли этот населенный пункт ракетами. Есть жертвы среди мирного населения. По неподтвержденным данным, город Дераа за последние дни покинули до 9 000 жителей. Разрушено здание городской больницы. В ответ военно-воздушные силы Сирии ликвидировали группу радикальных исламистов. По информации военных, они принадлежали к группировке "Джунд аль-Акса".

  

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