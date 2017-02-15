Боевики "Исламского государства" обстреляли сирийский город Дераа

16 Февраля 2017 15:14

Сейчас в Организации Объединенных Наций особенно обеспокоены ситуацией в районе сирийского южного города Дераа. Боевики "Исламского государства" обстреляли этот населенный пункт ракетами. Есть жертвы среди мирного населения. По неподтвержденным данным, город Дераа за последние дни покинули до 9 000 жителей. Разрушено здание городской больницы. В ответ военно-воздушные силы Сирии ликвидировали группу радикальных исламистов. По информации военных, они принадлежали к группировке "Джунд аль-Акса".