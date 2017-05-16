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Боевики группировки “Исламское государство” заминировали подступ к иракскому Мосулу
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18 Мая 2017 07:03

Боевики группировки “Исламское государство” заминировали подступ к иракскому Мосулу

Радикалы хотят остановить и задержать потоки людей, которые стремятся покинуть свои дома. Террористы используют гражданское население в качество живого щита. Операция по освобождению Мосула перешла в завершающую стадию, исламисты контролируют не более 10 процентов территории города. Иракская армия, которую поддерживает международная коалиция, начала активно вытеснять террористов после открытия еще одного фронта. О победе надеются объявить к 26 мая.

  

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